פרשה ביטחונית חמורה נמצאת בבדיקה על ידי גורמים מוסמכים במערכת הביטחון, כך נחשף היום (שני) בכאן חדשות.

לפי הפרטים שנמסרו, מדובר בחקירה שמתמקדת בשימוש בלתי תקין לכאורה במידע פנים מתוך שירות הביטחון ובצה"ל.

מעורבותם של בעלי תפקידים בכירים בפרשה נבדקת. הפרטים והיקף המעורבות טרם הותרו לפרסום.

בחודש האחרון נחשפה פרשה חמורה של הברחה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת של סחורות שונות לרצועת עזה, תמורת בצע כסף, בעיצומה של מלחמה.

לפי כתבי האישום שהוגשו נגד המעורבים, הנאשמים ביצעו את המעשים בעבור רווח כלכלי, כשהם מודעים לכך שהסחורות עלולות להגיע לידי חמאס ולסייע לו בהמשך לחימתו נגד ישראל. ההנחה הייתה שחמאס ישתלט על הסחורות, ימכור אותן לתושבי עזה או יעשה בהן שימוש ישיר, ובכך יתחזק כלכלית וצבאית.

מכתבי האישום עולה כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת, חלקי חילוף לרכב וסחורות נוספות בשווי של מיליוני שקלים.

בין הנאשמים נמנים אנשי עסקים, בעלי מחסנים וחיילי מילואים. לפי האישומים, הם ניצלו את גישתם למעברים והציבו מצגי שווא של פעילות ביטחונית לגיטימית, לרבות שימוש בלבוש צבאי, תיאום כביכול עם גורמים ביטחוניים והצגת אישורים.

אחד הנאשמים בפרשה הוא בצלאל זיני (50) מעופרה, חייל מילואים ששימש כאחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה". מתוקף תפקידו, החזיק זיני בהיתרי כניסה לשיירות כלים לתוך הרצועה.

לפי האישום, הוא ניצל את האמון שניתן בו כדי להבריח כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה בשלושה סבבים שונים, תמורתם קיבל סכום של 365 אלף ש"ח.

זיני אישר כי קיבל מאות אלפי שקלים, אך הכחיש שהכספים התקבלו בתמורה לסיוע בהברחות לרצועת עזה. לטענתו, סבר שמדובר בתרומה חוקית שחייל ביחידתו השיג עבור פעילות היחידה.