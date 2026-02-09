רשות המסים פרסמה היום (שני) את נתוני היבוא לחודש ינואר 2026, מהם עולה כי חלה עלייה חדה בהיקף יבוא כלי הרכב, לצד עליות נוספות במוצרי חשמל ונקודת ירידה ביבוא דלקים.

בחודש ינואר 2026 יובאו לישראל 22,045 כלי רכב פרטיים - עלייה של 135.9% לעומת 9,347 רכבים בינואר 2025. העלייה החדה מוסברת בהשוואה לנתון נמוך במיוחד בינואר שעבר, אז הקדימו היבואנים רכישות לדצמבר 2024 כדי להקדים את העלאת מס הקנייה על רכב חשמלי ועדכון נוסחת המיסוי הירוק.

גם בדצמבר 2025 נרשמה הקדמה חלקית של יבוא רכב, אך בהיקף מתון יותר. במקביל, יבוא רכב מסחרי הסתכם בינואר ב-1,351 כלי רכב - עלייה של 59.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

לפי נתוני המגמה, נרשמת מגמת עלייה מתונה ביבוא רכבי נוסעים מאז מרץ 2025.

במקטע מוצרי החשמל והאלקטרוניקה נרשמה עלייה בינואר 2026 לעומת ינואר 2025. יבוא מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים עלה ב-13.6%, 40.2% ו-39.9% בהתאמה. לעומת זאת, יבוא מייבשי הכביסה ירד ב-72.7%.

בענף מוצרי הצריכה, יבוא טלוויזיות עלה ב-15.5%. לעומת זאת, יבוא סיגריות ירד ב-4.3%, בעוד שערך יבוא של טבק אחר - הכולל בין היתר טבק לעישון ונרגילות - עלה ב-2.6%.

בסך הכול, ערך כלל היבוא בינואר הסתכם ב-8.1 מיליארד דולר - עלייה של 11% לעומת ינואר 2025. גם כאן, הנתון נמוך יחסית בשנה שעברה בעקבות הקדמה משמעותית של יבוא רכבים.

לפי רשות המסים, שיווק הבנזין והסולר ירד בחודש דצמבר 2025 לעומת דצמבר הקודם - ב-1.0% ו-2.0% בהתאמה.