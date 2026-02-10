סקר חדש שמפרסם היום הוועד היהודי-האמריקאי (AJC) מצביע על מגמה מדאיגה בקרב הקהילה היהודית בארה"ב, לנוכח עלייה מתמשכת באירועים אנטישמיים.

מהנתונים עולה כי 91% מהיהודים-האמריקאים מרגישים פחות בטוחים לחיות בארה"ב בעקבות מתקפות אנטישמיות שאירעו בשנת 2025.

הסקר חושף גם כי אחד מכל שישה יהודים-אמריקאים (17%) שקל לעזוב את המדינה בשל התחושות הקשות, בעוד 55% מהנשאלים הודו כי שינו את התנהלותם בציבור - בין אם בלבוש, זהות או סימנים חיצוניים אחרים - כתוצאה מהאווירה הציבורית האנטישמית.

בקרב צעירים וסטודנטים, הנתונים חמורים עוד יותר: 42% מהסטודנטים היהודיים דיווחו כי חוו ביטויי אנטישמיות בקמפוסים במהלך השנה האחרונה.

לצד התחושות הקשות בקרב הקהילה היהודית, הסקר מצביע גם על פערי ידע מדאיגים בציבור האמריקאי הרחב - 30% מהאמריקאים כלל אינם מכירים את המונח "אנטישמיות".