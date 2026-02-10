נתניהו לפני המראתו לביקור מדיני בוושינגטון עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר (שלישי) לוושינגטון, ארצות הברית, לביקור מדיני שבמסגרתו ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מדובר בביקורו השביעי של נתניהו בארה"ב מאז בחירתו המחודשת של טראמפ.

בדבריו לפני ההמראה אמר נתניהו: "אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת".

לדבריו, "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

נתניהו הבהיר כי במרכז הפגישה יעמוד נושא איראן והמשא ומתן המדיני עמה: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים - עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

במקביל, חברי הנהלת פורום הגבורה שלחו מכתב לנתניהו לקראת פגישתו עם טראמפ. במכתב מתייחסים בהנהלת הפורום, בשם מאות המשפחות החברות בו, להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד החמאס שמוכיחות כי אין בכוונת הארגון להתפרק מנשקו.

לדבריהם, "אנו, משפחות פורום הגבורה שאיבדו את יקיריהן במלחמת התקומה על קיומנו, פונים אליך ערב נסיעתך לפגישה נוספת עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. ראשית, אנו מחזקים את ידיך בבואך לייצג את עמידתה האיתנה של מדינת ישראל מול אויביה. לצד זאת חשוב לנו להבהיר כי בעוד שהאיום האיראני הוא ללא ספק ה'ראש' של ציר הרשע, אנו דורשים כי גם סוגיית עזה לא תידחק לשולי הדיון. אסור שהשיח המדיני על הגרעין האיראני יאפשר לחמאס להמשיך ולהשתקם בתוך הריסות הרצועה".

עוד הם כותבים במכתבם, "עמדתנו ברורה וחד-משמעית: הניסיונות החוזרים ונשנים לפגוע בחיילי צה"ל והפיגועים האחרונים ברצועת עזה הם ההוכחה הניצחת שהחמאס לא חזר בו מרצונו להשמיד את ישראל ואין לו כל כוונה אמיתית להתפרק מנשקו. 'דד-ליין' של שבועות וניסיונות להידברות עקיפה רק מעניקים לאויב חמצן על חשבון דמם של בנינו. לכן, אנו מבקשים כי במהלך פגישתך עם הנשיא טראמפ, תפעל לתאם עימו תאריך יעד ברור וסופי ליציאה למבצע רחב ומכריע לחיסול סופי של שלטון חמאס ויכולותיו הצבאיות, ככל שלא יתבצע פירוק נשק מרצון לאלתר".

"אנו מבהירים כי אין טעם בהמשך ההמתנה. על צה"ל בעצמו לשוב לפעול בעוצמה מלאה בכל רחבי הרצועה כדי להשלים את המשימה שהתחילו יקירנו, ללא מגבלות וללא היסוסים. זוהי חובתנו המוסרית כלפי הנופלים, כלפי תושבי הדרום וכלפי הדורות הבאים. אדוני ראש הממשלה, הנשיא טראמפ ידוע כמי שמעריך עוצמה והחלטיות. זהו הרגע להציב בפניו את האמת הישראלית: לא נשלים עם קיומה של ישות טרור על גבולנו. אנו מצפים ממך לחזור מהפגישה עם הבנות אסטרטגיות שיאפשרו לצה"ל לנצח ולהכריע, פעם אחת ולתמיד", חתמו חברי הפורום".