ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד טען היום (שני), בפתח ישיבת סיעת יש עתיד, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו זייף מסמך ביטחוני שהוכן בלשכתו.

לדבריו, מדובר במסמך רשמי שנערך לאחר הערכת מצב שהתקיימה בלשכת רה"מ - שישה ימים בלבד לפני מתקפת הטרור הרצחנית בדרום.

לפיד טען כי בדיון הביטחוני שנערך באותו מועד, התריע ראש השב"כ דאז רונן בר מפני סדרת תרחישי התלקחות ברצועת עזה. בנוסף, הרמטכ"ל דאז רב-אלוף הרצי הלוי המליץ בדיון להכין תוכנית מערכה לעזה, בעקבות התרעות מודיעיניות חמורות ודחופות על התארגנות חמאס ללחימה.

בהתאם לכך, לפיד טוען כי בניגוד למה שהוצג במסמך שפרסמה לשכת ראש הממשלה, "מדובר בעריכה מגמתית של פרוטוקולים של דיונים ביטחוניים", כהגדרתו.

לדבריו, "הבעיה היא לא זה שנתניהו משקר. זה שנתניהו משקר זה לא בדיוק חדשות. מה שיש פה הוא חמור בהרבה. עריכה מגמתית של פרוטוקולים של דיונים בטחוניים, היא עבירה על חוק הסודות הרשמיים".

לפיד הוסיף כי פנה היום לממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה וליועצת המשפטית של משרד הביטחון בדרישה לקבלת תשובות. "בהתאם לתשובות שיינתנו, השב"כ והמשטרה יצטרכו להחליט אם לפתוח בחקירה פלילית, ונגד מי".