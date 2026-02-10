צה"ל הודיע היום (שלישי) על הקמתה של אוגדה חדשה - אוגדה 38, שתשמש כאוגדת תמרון מטכ"לית רב-זירתית.

ההחלטה התקבלה בעקבות צורך מבצעי שעלה במהלך מלחמת חרבות ברזל, כאשר פיקוד האוגדות החטיבתיות (מפאו"גים) נשא בעומס משמעותי בלחימה.

האוגדה החדשה תוכל לקלוט ולהפעיל גם כוחות שאינם אורגניים, ותספק גמישות מטכ"לית נרחבת בזירה מלחמתית מרובת חזיתות. לאוגדה תהיה היכולת לבצע כל משימה מבצעית שתידרש.

מספר האוגדה, 38, נבחר כזכר לאוגדה היסטורית שפעלה בעבר: אוגדה 38 השתתפה במבצע קדש ובמלחמת ששת הימים, בין היתר בקרב אום כתף, תחת פיקודו של אריאל שרון.

תהליך הקמת האוגדה החל ביולי האחרון, עם תכנון מרכיבי הכוח והמעבר לביצוע. בימים אלה מתקיים אימון פתיחה למטה האוגדה יחד עם בכירי החטיבות, במקביל לטקס ההקמה הרשמי.

עוד במהלך השנה צפוי להתקיים תרגיל אוגדתי ראשון (תראו"ג), כחלק מהכנה למוכנות מבצעית מלאה בשנת 2027.

בצה"ל מדגישים כי הקמת האוגדה משתלבת בשני מאמצים עיקריים לשנה הקרובה: הפעלת כוחות בכל הגזרות לצד המשך בניין הכוח בכלל האגפים. מהלך זה מתבצע כחלק מתוכנית התר"ש (תוכנית רב-שנתית) "חושן", אשר מעצבת את כיווני הפיתוח וההיערכות המבצעית של צה"ל לשנים הבאות.

המהלך כולל את סגירת הגיס המטכ"לי, אשר לפי צה"ל לא תאם את צורכי הלחימה כפי שהתבררו במהלך המלחמה, במהלכה הובילו דווקא האוגדות המתמרנות את עיקר הפעולה.

האוגדה החדשה תאחד את כלל חטיבות ההכשרה של זרוע היבשה תחת מסגרת פיקודית אחת: בסיס האימונים לכושר לחימה (ביסל"ח), בה"ד 1, בסיס שיזפון (460), בהל"צ, בסיס ההכשרה בט"ש (ביסל"ת - שבטה), ובהל"ג. כל אלה ישמשו כחלק מכוח רב-זירתי שיופעל לפי צורך מבצעי.

בצה"ל מבהירים כי עצם איחוד החטיבות לא יוביל להפעלה כוללת של כולן בשגרה, אך כן ישפר את מוכנותן והיכולת להפעילן ביום פקודה, תוך מיצוי הניסיון הקרבי שצברו בלחימה האחרונה.

האוגדה תהיה אמונה גם על כלל תהליכי ההכשרה, החל מהכשרת יסוד ועד להפעלה מבצעית של הכוחות, ותשקיע משאבים בהכשרות מתקדמות ופיתוח יכולות הלחימה.

מפקד האוגדה יהיה תת-אלוף שרון אלטיט, קצין קרבי ותיק המכהן כיום כמפקד הכשרות היסוד וראש חטיבת ההפעלה בזרוע היבשה.

מטה האוגדה ימוקם במחנה ג'וליס, ויופעל בשגרה על ידי קציני חטיבת ההפעלה של זרוע היבשה, שימלאו תפקידי מטה גם באוגדה עצמה בשעת חירום.

צה"ל מדגיש כי האוגדה תמשיך להתפתח ותתרגל מוכנות מבצעית לתמרון קרקעי, תוך שילוב הכוחות מעבר לשגרת ההכשרה.