לוחמי חטיבת אלכסנדרוני מתריעים מהתעצמות מחודשת של ארגון הטרור חמאס בגזרת הקו הצהוב ברצועת עזה.

לטענת הכוחות, חמאס ממשיך לאתגר את צה"ל מדי יום, כולל ניסיונות חדירה והפעלת נשים וילדים לבדיקת מוכנות הכוחות.

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, שב מביקור עם לוחמי החטיבה והציג תמונת מצב עדכנית. לוחמים מעידים שחמאס שולח נשים וילדים לבחון את תגובת הכוחות בגזרה. "כשיש מחבל חמוש שמהווה איום - אין דילמה", סיפרו, "הדילמה מגיעה כשרואים נשים וילדים. אנחנו עדיין צבא הומניטרי".

לטענת הכוחות, האירועים נמשכים כמעט מדי יום, ולעיתים כוללים חדירות מחבלים עם קלאצ'ים, אקדחים ואף גרזנים.

למרות האירועים היומיומיים, המפקדים מכוונים להיערכות לתרחישים משמעותיים יותר - בראשם ניסיון חדירה של פלוגת נוחבה למוצב צה"ל או לשטח ישראל.

קדוש כתב כי "שנתיים וחצי אחרי מתקפת הנוחבה ב-7 באוקטובר - העובדה שצה"ל עדיין נערך להתקפות פלוגות נוחבה, שיכולות לקרות וחמאס מסוגל להוציא - רק מלמדת עד כמה חמאס רחוק מלהיות מוכרע או מלאבד את יכולותיו הצבאיות".

לדבריו, "המפקדים מעידים שחמאס משתקם, מתעצם, מילא את שורות המפקדים שחוסלו והוא רחוק מלהרים דגל לבן, אויב בכשירות גבוהה".

המפקדים מציינים כי מנהרות ההתקרבות שאיימו על יישובי העוטף הושמדו, אך בשטח הקו הצהוב עדיין יש רשת מנהרות פעילה. "כמה מנהרות שאתם חושבים שיש - יש הרבה יותר", סיפר אחד המפקדים הבכירים.

לסיום הוא ציין כי המסר שהלוחמים מבקשים להעביר מהרצועה: "אל תשכחו שאנחנו עדיין במלחמה, העורף חזר לשגרה אבל יש מילואימניקים שעדיין בחזית - ותזכרו אותנו".