תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 210, השלימו בשבוע שעבר פעילות לילית לאיתור והשמדת מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג'אן שבדרום סוריה.

הכוחות איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת.

ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.

אתמול נעצר באזור הר דוב בלבנון מחבל בכיר מאותו ארגון טרור. הפעילות בוצעה בעקבות אינדיקציות מודיעיניות מדויקות שנאספו בשבועות האחרונים, אשר הצביעו על מעורבותו של המחבל בקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל בגזרת הצפון.