עמרי גליקמן ומתנדבי זק"א חיים טויטו

עמרי גליקמן, סולן להקת "התקווה 6", הקדיש אמש (שני) את שירו המוכר "גיבורי על" למתנדבי זק"א, במהלך מופע הצדעה שנערך בהיכל התרבות בתל אביב.

המופע, תחת השם “חסידות בקלאס - ובחרת בחיים 2", התקיים במלאת 101 שנים להולדתו של רבי שלמה קרליבך ז"ל, ושילב ערב שלם של שירה, ניגונים ותפילה בהובלת התזמורת הפילהרמונית “חסידות בקלאס" בניצוחו של יובל סטופל.

על הבמה הופיעו בזה אחר זה מיטב האומנים: ישי ריבו, ברי סחרוף, בני פרידמן, שולם למר, ועמרי גליקמן - שביצעו גרסאות מרגשות לשיריו ולניגוניו של קרליבך.

המארגנים ציינו כי רגע השיא של הערב נרשם כאשר גליקמן שר את “גיבורי על" ואליו הצטרפו על הבמה עשרות ממתנדבי זק"א. במקביל, הוקרנו על גבי המסכים תיעודים מהשטח של פעילותם הקשה והמורכבת.

במהלך הערב נשמעו ביצועים מיוחדים לפיוטים אהובים, ובהם “מלוך על כל העולם" בביצוע ישי ריבו, “אליך ה' אקרא" בביצוע שולם למר, ו"שומרים הפקד לעירך" בביצוע בני פרידמן.

את האירוע הנחה השחקן עמוס תמם, והקהל שמילא את האולם הצדיע לפועלם של אנשי זק"א. לקראת סיום נמסר כי המופע הבא בסדרת "חסידות בקלאס" יתקיים בירושלים ויוקדש לארגון מד"א.