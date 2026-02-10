הקומיקאי גיא הוכמן עדכן היום (שלישי) בשעות אחר הצהריים כי עבר תאונת דרכים, בזמן שבנו עוז שהה איתו ברכב.

בתמונה שפרסם נראית פגיעה משמעותית בצידו הימני-קדמי של הרכב. לצד התמונה הרגיע הוכמן את עוקביו וכתב, "אל תדאגו אהובים שלי, הכל בסדר".

הוא הוסיף בעדכון נוסף, "קצת כואב הגב, האף שלם מדי וכך גם עוז כפרה עליו שישב אדיש מאחורה. אני בדרך למיון, אעדכן".

לפני שלוש שנים נפצעה אמו, רחל, באורח קשה לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי בזמן שצעדה על מדרכה סמוך לכיכר הבימה בתל אביב. החשוד, אסיר משוחרר מיפו, גרם לה לפגיעת ראש קשה, ממנה לא התאוששה עד היום.

בשבוע שעבר שיתף הוכמן הודעה שקיבל מהמשטרה, ולפיה התיק נגד הפוגע נסגר בשל מותו של החשוד.

"כמעט שלוש שנים של דיונים ובתי משפט ושיחות עם התביעה, פוף", כתב הוכמן בזעם. "הורס למשפחה שלמה את החיים, ומסתלק מן העולם מבלי ששילם יום על מעשיו".

למרות הדרך הטרגית שבה הסתיימה הפרשה, הוכמן הביע סוג של הקלה: "אלוהים דאג בשביל כולנו שהוא לא יחזור עליהם. אז אגיד בשם אמא שלי, שלא מסוגלת לדבר בגללו - יימח שמו וזכרו. סעו בזהירות".