נטיעות עם מסר ציוני אם תרצו

תנועת 'אם תרצו' מסכמת שבוע של נטיעות בשטחי הארץ לרגל ט"ו בשבט, במסגרתו ניטעו כ-1,000 עצים בידי מאות מתנדבים ופעילים, כחלק מפרויקט "נוטעים ריבונות".

לדבריהם, מדובר בפעילות ציונית שמטרתה לחזק את ההתיישבות ולהנציח את זכרם של חללי מלחמת חרבות ברזל, ובהם רני גווילי הי"ד.

ב'אם תרצו' הסבירו כי המהלך מהווה מענה לחשיפת פעילותו של ארגון הנתמך לטענתם על ידי קטאר, ירדן וכווית, אשר עוסק בנטיעות עצים לזכר מחבלים כחלק ממה שהוא מכנה "התנגדות ירוקה".

"אל מול הניסיונות של גורמים עוינים במימון זר להשתלט על אדמות המדינה באמצעות 'טרור חקלאי' , התשובה הציונית ההולמת היא קביעת עובדות בשטח", אמר בן בוחבוט, רכז השטח של התנועה.

לדבריו, "פרויקט 'נוטעים ריבונות' שאנו מובילים הוא פעולה אסטרטגית לביצור הריבונות ביהודה ושומרון, בנגב ובגליל. אנחנו כאן כדי להישאר, לנטוע ולהעמיק שורשים".

מהלך הנטיעות התפרש על פני שישה ימים רצופים, וכלל את האתרים הבאים: חוות מקנה יהודה - גזרת הר חברון, חוות העיטם, ריחן, וחסד לאברהם - גוש עציון והשומרון, חוות מכתם לדוד - אזור בנימין, שכונת מצפה יהונתן - ערד, הנגב, מושב הזורעים - הגליל וחוות עמק תרצה - בקעת הירדן.