שתי עובדות כבנות 50 נמצאו היום (רביעי) מחוסרות הכרה בבית הזיקוק באשדוד. צוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בהן פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותן.

על פי החשד הראשוני, חליפות העבודה שבהן השתמשו היו תקולות, והנשים נפגעו ממחסור בחמצן.

לפי מד"א, בשעה 11:05 התקבל דיווח במוקד 101 על שתי נשים מחוסרות הכרה במפעל באזור אשדוד. חובשים ופראמדיקים הגיעו במהירות לזירה והחלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, אך מצבן הוגדר אנוש ולא ניתן היה להצילן.

כוחות המשטרה פועלים בזירה לבדיקת נסיבות המקרה. במשטרה הדגישו כי בשלב זה אין חשש לדליפה של חומרים מסוכנים אל מחוץ לשטח המבנה וכי לא נשקפת סכנה לציבור.

המשרד להגנת הסביבה עדכן כי כונניו הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח, ופועלים לצד כוחות החירום לביצוע ניטור ובקרה סביבתית.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על 2 נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו 2 נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".