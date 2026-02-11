שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', ביקר אתמול (שלישי) בישיבת ההסדר בקרני שומרון.

במהלך המפגש עם התלמידים וההנהלה, הדגיש השר את תרומתם של עולם התורה והציונות הדתית למאמץ המלחמתי ולחוסן הלאומי.

בשיח שקיים עם התלמידים, עמד השר סמוטריץ' על החיבור שבין הלימוד בישיבה לבין העשייה הציבורית והביטחונית.

"במלחמה הזו, עם ישראל כולו נחשף לעוצמות של בתי המדרש שלנו", פתח סמוטריץ' את דבריו, "זו תורה שאינה מנותקת, אלא מחוברת לעם ולמציאות. בישיבות ההסדר לומדים איך עושים כלכלה מתוך תורה, איך נלחמים מתוך תורה ואיך מקיימים מדינה מתוך תורה".

השר הוסיף כי מסירות הנפש שנראתה בשטח במהלך הלחימה צמחה בתוך "בתי הגידול" של הישיבות, וכי ישנה חשיבות להראות לציבור את המקור ממנו שואבים הלוחמים את רוחם, "כך עם ישראל ראה את מסירות הנפש המופלאה בשטח. התפקיד שלנו עכשיו הוא להראות לו את 'בתי הגידול' שבהם צומחת הרוח הזו".

ראש הישיבה, הרב שמואל הבר, בירך את השר על פועלו בממשלה וציין כי זו הפעם הראשונה שבה נציג של הציונות הדתית משפיע על מדיניות המדינה מתוך תפיסת עולם תורנית עמוקה.

גם ראש המועצה המקומית, יונתן קוזניץ, השתתף בביקור והוסיף כי המהפכה שמובילה הציונות הדתית מורגשת כיום בכל רחבי מדינת ישראל, "המהפכה שהציונות הדתית עושה היא לא רק ביו"ש אלא בכל מדינת ישראל והיא לא תמיד נראית לעין אבל אני כראש מועצה יכול להעיד עליה".

הביקור בישיבת קרני שומרון צילום: שלומי צור