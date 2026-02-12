זירת הרצח בשגב שלום דוברות מד"א

חמישה מקרי רצח אירעו במגזר הערבי בתוך 12 שעות בלבד - בשגב שלום, ברהט, בכפר ירכא, בלוד ובפוריידיס.

הבוקר (חמישי) נורה צעיר כבן 20 למוות בשגב שלום. חובש רפואת חירום במד"א יאיר אבו רגילה, סיפר: "ראינו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי".

במהלך הלילה נרצחו שלושה גברים, אחד מהם, כבן 50, נורה למוות לפנות בוקר בלוד. פרמדיקית מד"א איילה יעקובוב, סיפרה על הרצח בלוד: "ראינו גבר כבן 50 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

זירת הרצח בלוד צילום: דוברות מד"א

קודם לכן נרצח צעיר בן 22 שנמצא ירוי במכוניתו ברהט. מדובר בבנו של ראש העיר לשעבר. באירוע נוסף גבר כבן 42 נורה למוות ליד ביתו במועצה המקומית ירכא בצפון. גורמי רפואה קבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה.

פרמדיק מד"א סאלם חריכה, שהגיע לזירת הרצח בירכא, סיפר: "הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות ירי קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אמש נורה למוות גבר כבן 40 בפוריידיס. צוות מד"א שהוזעק למקום טיפל בו וביצע פעולות החייאה ממושכות אך נאלץ לקבוע את מותו.