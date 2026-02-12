תיעוד מהתרגיל השייטתי דובר צה"ל

חיל הים ערך השבוע תרגיל רב-שייטתי, בהובלת שייטת ספינות הטילים (3) ובשיתוף שייטת הצוללות (7), שייטת 13, פלגות הבט"ש (הגנה), המטה המבצעי של חיל הים, חיל האוויר, אגף התקשוב וגורמים נוספים.

התרגיל הושלם ביום שלישי בשעות הלילה, ומהווה חלק מהפקת הלקחים השוטפת מהמלחמה. בתרגיל השתתפו מאות לוחמים על גבי מגוון רחב של כלי שיט.

התרגיל התקיים כחלק משיפור המוכנות המתמשכת של חיל הים במשימת ההגנה על המים הכלכליים והנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הכוחות תרגלו מגוון תרחישים מבצעיים, ובהם תרחישי חדירה מהים, היתקלויות עם כוח עוין, איומים אוויריים, סימולציות ללחימה רב-זירתית ומשימות אש והגנה בים פתוח.

בנוסף תרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-זרועית ורב-מימדית ליעדים אסטרטגיים, בהם אסדות הגז, נמלי ישראל ונכסי תשתית לאומיים המהווים מקור אנרגיה חיוני למשק.

התרגיל בוצע בשיתוף פעולה הדוק בין הכלים בים לבין המטה המבצעי של חיל הים, הכולל גם את מוצב ההגנה ומרכז האש, תוך חיזוק שיתוף הפעולה בין השייטות.

בצה"ל ציינו כי התווך הימי משתנה ללא הרף וטומן בחובו אתגרים ומאפיינים ייחודיים, ובהתאם לכך חיל הים מצוי בתהליך השתנות והתפתחות בלתי פוסק.

המים הכלכליים מוגדרים מרחב אסטרטגי בעל חשיבות רבה לכלכלה, לרציפות התפקודית האנרגטית ולביטחון הלאומי, כאשר האסדות מספקות חלק משמעותי מצריכת האנרגיה ומהוות רכיב קריטי ביציבות הכלכלית ובביטחון האנרגטי.

יכולות בניית התמונה לטווחים הרחוקים מורכבות ממגוון אמצעים מהאוויר, הים והיבשה. חיל הים הרחיב את היקף פעילות ההגנה במים הכלכליים, מפעיל גף סיורי ים, כלי שיט בלתי מאוישים, סיורים רציפים, תשאול כלי שיט אזרחיים וצבאיים, ביצוע בידוקים וזיהוי פעולות חריגות לצורך שליטה במרחב ומתן מענה לקשת איומים רחבה.

בצה"ל מסרו כי צה"ל מחזיק במודיעין ימי ועוקב אחר ההתפתחויות בתווך הימי והוסיפו כי מתבצעים באופן ספוראדי תשאולים וזיהויים כדי למנוע כוונות עוינות נגד מדינת ישראל.

במסגרת מבצע "מאחורי הגב" עצרו לוחמי שייטת 13 ולקחו לחקירה את עמאד מאהז, אשר על פי צה"ל היה בעל תפקיד מרכזי ב"תיק בימי החשאי". הוא מסר מידע מודיעיני רגיש שלפיו בכוונת ארגון הטרור חיזבאללה להוציא פיגועי טרור ימיים במסווה אזרחי, מאוניות סוחר בתווך הים, כנגד מטרות ישראליות ובין-לאומיות.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהוכחה לכך שארגוני טרור מכוונים למרחב הימי ולנכסים האסטרטגיים של ישראל. חיל הים, בשיתוף חיל האוויר וגופי ביטחון נוספים, פועל כל העת להגנה על המים הכלכליים והתווך הימי האנרגטי, וציין כי שכבות ההגנה לעולם לא יהיו הרמטיות.

התרגיל הימי צילום: דובר צה"ל