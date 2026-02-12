אזרחי שוויץ ילכו בקיץ לקלפיות על מנת להצביע בשאלה האם להגביל את אוכלוסיית המדינה ל-10 מיליון בני אדם לכל היותר, במטרה למנוע כניסת מהגרים למדינה.

הצעת החוק הועלתה על ידי מפלגת הימין הקיצוני "מפלגת העם", הדורשת להגביל את אוכלוסיית שוויץ עד 10 מיליון.

על פי החוק החדש ממשלת שוויץ והפרלמנט המקומי יידרשו לפעול במידה ואוכלוסיית המדינה, המונה כיום 9.1 מיליון, תעלה על 9.5 מיליון.

בין היתר הממשלה והפרלמנט יתבקשו למנוע כניסה למהגרים, כולל מבקשי מקלט ומשפחות של תושבים זרים. אם הצעדים לא יסייעו ואוכלוסיית שוויץ תגיע ל-10 מיליון בני אדם, ייכנסו לתוקף הגבלות נוספות על כניסת תושבים חדשים.

במידה וגם הצעדים האלו לא יסייעו להוריד את כמות האוכלוסייה אל מתחת ל-10 מיליון, ממשלת שוויץ תיאלץ לפרוש מהסכם התנועה החופשית שלה עם האיחוד האירופי.

מתנגדי החוק החדש טוענים כי הוא עלול לגרום להתנגשות עם האיחוד האירופי, ולפגיעה בחופש המסחר עם מדינות האירופי, ואולי אף להליך משפטי מול האיחוד.

יוזמי החוק מ"מפלגת העם" השוויצרית טוענים כי העובדה ש-27 אחוזים מתושבי שוויץ אינם אזרחים, גורמת למחירי שכירות הדירות לצמוח בקצב מהיר, וגורמת להכבדה על התשתיות והשירותים הציבוריים.

הצעת החוק גוררת התנגדות עזה מצד מפלגות אחרות במערכת הפוליטית בשוויץ, והאזרחים המקומיים יידרשו בקיץ להכריע האם להגביל את האוכלוסייה ל-10 מיליון לכל היותר, ולמנוע כניסת מהגרים.