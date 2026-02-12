בג"ץ דן אחר הצהריים (חמישי) בעתירה נגד שר המשפטים יריב לוין, הנמנע מזה למעלה משנה מכינוס הוועדה לבחירת שופטים.

הדיון חשף את עומק המשבר בבתי המשפט, ובמיוחד בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שספג מכה אנושה עם מותו הטראגי של הנשיא, השופט בני שגיא ז"ל, בתאונת דרכים בחודש שעבר.

במהלך הדיון, הציג השופט אלכס שטיין תמונה קשה של קריסת מערכת אכיפת החוק בדרום. לדבריו, המחסור בשישה שופטים במחוזי בבאר שבע מוביל לעיכובים חסרי תקדים בהליכים פליליים.

"יש פשיעה משתוללת בדרום", אמר שטיין והדגיש כי "זה בית משפט שמטפל בתיקי רצח וארגוני פשיעה, ויש נאשמים ברצח ששוחררו. זה בעיניי ממש משבר. אנחנו נאלצים לשחרר לחלופת מעצר אנשים שנאשמים בעבירות חמורות. אני אישית נאלצתי לשחרר שלושה אנשים בתיקי רצח. זה בעיניי משבר. אי אפשר לתאר את זה אחרת".

השופט עופר גרוסקופף הצטרף לביקורת והשווה את המצב למשרדי ממשלה אחרים: אנחנו מגלים סבלנות נדירה כי זה נוגע אלינו, הרשות השופטת, אבל אם היה מדובר בשר אחר? אם שר הבריאות היה נמנע מלמנות מנהלי בתי חולים, מה היה קורה?"

הוא תהה, "איך ניתן לומר שהשר פועל לטובת הציבור, אם נשיאי בתי משפט אומרים שאי אפשר לפתוח בהליכים פליליים כי אין שופטים? מערכת שלא מסוגלת למלא את תפקידה, שר שלא ממנה שופטים משיקולים כאלה ואחרים - לאן עוד נגיע? שלא נוכל לקיים משפטים בכלל?"

מנגד, נציגו של השר לוין, עו"ד ציון אמיר, דחה את הטענות וטען כי השר פועל מתוך שאיפה להסכמות רחבות ולא מתוך גחמה.

לוין מסרב למנות מחליף לנשיא ביהמ"ש בבאר שבע או שופטים עמיתים, בטענה שחוקית נדרשת הסכמה בין שר המשפטים לבין נשיא בית המשפט העליון. בשל המחלוקת על שיטת ה"סניוריטי" מסרב לוין להכיר במינוי של יצחק עמית לנשיא העליון ולכן אין שיתוף פעולה בין הצדדים.

"כרגע אין נשיא ולכן לא ניתן למנות. השר מוכן להגיע להסכמות, אך אין פרטנר", נטען מטעם לוין.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה עמדה חריפה לבג"ץ וקבעה כי השר משתמש בסמכותו כדי ליצור לעצמו "זכות וטו" בניגוד לחוק.

לפי נתוני היועמ"שית: 44 תקני שפיטה אינם מאוישים נכון להיום, 21 תקנים נוספים צפויים להתפנות עד סוף 2026. סך הכל תחסר המערכת 65 שופטים, מצב שיוביל להצטברות של אלפי תיקים ופגיעה אנושה בזכויות מתדיינים.

השופטים רמזו בסוף הדיון כי בכוונתם להוציא צו על תנאי שיחייב את השר לנמק את הימנעותו מכינוס הוועדה.