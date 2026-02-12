העובדת השנייה שנספתה אתמול באסון במפעל באשדוד היא אירינה רדצ'וק, בת 52, תושבת אשדוד שעלתה לישראל מאוקראינה.

רדצ'וק, מהנדסת כימיה בכירה עם תואר שני, עבדה במפעל מאז שנת 2018. היא הותירה אחריה את בעלה, ויקטור ובת.

רדצ'וק נספתה לצד חברתה לעבודה, ניצן גוייכמן (39), גם היא מהנדסת כימיה ותושבת העיר, שהובאה למנוחות כשמאחוריה בעל ושלושה יתומים.

במכון לרפואה משפטית באבו כביר נמשכת זה למעלה מיממה הבדיקה לקביעת סיבת המוות של שתי הנשים. על פי החשד הראשוני, חליפות העבודה שבהן השתמשו היו תקולות, והנשים נפגעו ממחסור בחמצן.

למרות שבזירה עצמה שללו צוותי כבאות והצלה דליפת חומרים מסוכנים לסביבה, המשטרה בוחנת את כל הכיוונים, כולל חשד לרשלנות בטיפול בחומרים בתוך המתקן עצמו.

נכון לשעה זו, טרם נעצרו חשודים בפרשה, והמשפחות טרם קיבלו תשובות רשמיות לגבי נסיבות ההתמוטטות הפתאומית של השתיים.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על 2 נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו 2 נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".