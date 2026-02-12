אישה כבת 50 נורתה למוות הערב (חמישי) בביתה בטמרה, ככל הנראה מירי תועה לעבר המבנה.

כוחות מד"א שהגיעו למקום מצאו אישה כבת 50 עם פציעות חודרות קשות. מותה נקבע בזירה. מחקירה ראשונית עולה כי היא לא הייתה יעד החיסול, אלא נפגעה בביתה מהירי הקטלני.

החובש אחמד אבו אלהיגא סיפר: "ראינו את האישה שוכבת על הרצפה כשהיא מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות והיא הייתה ללא סימני חיים ומותה נקבע".

מוקדם יותר היום, צעירה בת 24 נפצעה באורח בינוני בטייבה. במצלמות האבטחה נראה חמוש רעול פנים מתנפל על רכבה ויורה לעברה מטווח אפס. בתושייה רבה הצליחה הצעירה לזנק מהמושב שליד הנהג ולהימלט לחנות סמוכה כשהיא מדממת.

ביממה האחרונה נרצחו חמישה בני אדם נוספים. צעיר כבן 20 נורה למוות בשגב שלום שבנגב, ושלושה בני אדם נרצחו ברהט, בירכא ובלוד.

קודם לכן נורה למוות גבר בפוריידיס שליד זכרון יעקב, והאירוע לווה בעימותים בין תושבים לשוטרים בזירה.

מתחילת שנת 2026 נרשמו 45 מקרי רצח בתוך 43 ימים, נתון הגבוה ב-17 מקרים מהתקופה המקבילה אשתקד, אז נרשמו 28 מקרי רצח.