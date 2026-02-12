מפכ"ל המשטרה, דני לוי, פתח הבוקר (חמישי) את דיון הערכת המצב בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, ואמר כי מדינת ישראל מצויה ב"מצב חירום לאומי" נוכח גל הרציחות, בעיקר בחברה הערבית.

המפכ"ל קרא לגיוס כלל משרדי הממשלה, לרבות מערכת הביטחון, מערכת המשפט וההנהגה המקומית, לצורך מאבק משולב בארגוני הפשיעה והתנער מאחריות - לאור המצב.

"אין לנו יכולת לבלום ולמנוע כשידינו כפותות. המלחמה בארגוני הפשיעה דורשת טיפול שורש של כלל משרדי הממשלה - כולל צה"ל והארגונים החברתיים השונים. אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליטות ולממשלת ישראל - תחזירו לנו במיידי את הכלים הטכנולוגיים", דברי לוי.

חמישה מקרי רצח אירעו במגזר הערבי ביממה האחרונה שעות בלבד - בשגב שלום, ברהט, בכפר ירכא, בלוד ובפוריידיס.

הבוקר נורה צעיר כבן 20 למוות בשגב שלום. חובש רפואת חירום במד"א יאיר אבו רגילה, סיפר: "ראינו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי".

במהלך הלילה נרצחו שלושה גברים, אחד מהם, כבן 50, נורה למוות לפנות בוקר בלוד. פרמדיקית מד"א איילה יעקובוב, סיפרה על הרצח בלוד: "ראינו גבר כבן 50 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

קודם לכן נרצח צעיר בן 22 שנמצא ירוי במכוניתו ברהט. מדובר בבנו של ראש העיר לשעבר. המשטרה עצרו שלושה חשודים במעשה והחשד הוא שהרקע לרצח - סכסוך פלילי.

באירוע נוסף גבר כבן 42 נורה למוות ליד ביתו במועצה המקומית ירכא בצפון. גורמי רפואה קבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה.

אמש נורה למוות גבר כבן 40 בפוריידיס. צוות מד"א שהוזעק למקום טיפל בו וביצע פעולות החייאה ממושכות אך נאלץ לקבוע את מותו.