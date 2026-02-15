המסר של עמית הלוי בהר הבית דוברות

חבר הכנסת עמית הלוי עלה הבוקר (ראשון) להר הבית ותקף את ההחלטה למנוע עליית יהודים בשעות הצהריים של חודש הרמדאן.

"לא צריך להיות פסיק של שינוי בתפילות היהודים בהר הבית בחודש הרמדאן", הצהיר הלוי לאחר תפילת שחרית בהר הבית לצד ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים.

עוד הוסיף, "כל מי שבא לכאן להתפלל, וכל מי שמוביל מטעם העדה המוסלמית את התפילות, צריך להחליט האם הרמדאן זה צום צדקה ותפילה, או טרור ברבריות ורשע".

בהמשך דבריו אמר, "המחשבה הזאת שאנחנו נכיל את העובדה שמישהו בא כאן להתפלל ואף אחד לא יכול להתפלל לצידו, בטח לא היהודים - הבעלים החוקיים של המקום הזה, היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת".

הלוי הוסיף כי בכוונתו לפנות לראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי בדרישה להשאיר את סדרי התפילה על כנם, "אדרוש שהדבר הזה חייב לפחות להישאר כסדרו, ויהודים ימשיכו כאן להתפלל. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ואם רוצים להתפלל נוספים, יתפללו. בשום אופן לא להוריד בפסיק אחד את תפילות היהודים בחודש הזה".

במהלך הביקור, ציין חבר הכנסת בסיפוק את השינוי בשטח, כאשר לראשונה השתמש בדפי תפילה וסידורים שחולקו למתפללים היהודים במקום, "לשם אנחנו צריכים ללכת. להתפלל למען הצדק, למען האמת ולמען השלום. השלום של העולם כולו".