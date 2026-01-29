מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, אישר את הצבתו של מתקן נעליים מוסדר בכניסה להר הבית.

המתקן הוצב בעקבות פנייה שהעביר ארגון "בידינו למען הר הבית" שמסר כי הוא רואה במהלך צעד חשוב לשיפור תנאי העלייה למקום הקדוש ביותר לעם היהודי.

עד כה, יהודים העולים להר לפי כללי ההלכה, נאלצו לחלוץ את נעליהם ולהשאירן בערימות בכניסה - מצב שגרם לעיכובים ביציאה, צפיפות, ואף לסכנות בטיחותיות במעברים הצרים.

במכתב ששלח עקיבא אריאל, מ"מ מנכ"ל 'בידינו', למפקד המחוז, נטען כי "נוצר מדי יום מצב של 'ערימות נעליים' המהוות מפגע בטיחותי ופגיעה ברגשות הציבור... מתקן נעליים ייעודי ואסתטי יאפשר למשטרה שליטה טובה יותר על המרחב הציבורי וסריקה ויזואלית קלה יותר של השטח".

המשטרה בחנה את הבקשה ואישרה את המהלך, לאחר שהובהר כי אינו משנה את הסטטוס קוו בהר ואינו פוגע בציבור אחר, אלא עונה על צורך בטיחותי ותפעולי בלבד. המתקן נתרם על ידי תורם פרטי והוצב בנקודת הכניסה, בתיאום עם גורמי האכיפה.

אריאל מסר: "אנו מברכים את מפקד המחוז על ההחלטה העניינית והנכונה. הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ואין סיבה שהעולים אליו ייאלצו להתמודד עם תשתיות לקויות שמבזות את המעמד. הצבת הארון היא צעד קטן אך משמעותי בדרך להפיכת הר הבית למקום נגיש, מסודר ומכבד לכל יהודי. נמשיך לפעול לשיפור התנאים בהר בכל המישורים".