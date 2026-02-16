בשורה לתושבי גוש עציון ולנהגים בציר המרכזי: נפתח לתנועה המקטע בכביש 60 שבין אלעזר לחוסאן.

במסגרת העבודות שודרג הכביש והורחב לכביש דו-מסלולי בעל שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, למעט מקטע קצר בצומת השיירות שהורחב בנתיב נוסף לכיוון דרום.

שדרוג הכביש מהווה חלק ממהלך כולל לשיפור התשתיות ולהתאמתן להיקפי התנועה ההולכים וגדלים בציר. הפרויקט מבוצע על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות חברת מוריה, ומצטרף למקטע שנפתח לפני כשבועיים בין חוסאן לצומת השיירות.

שני המקטעים יחד, בהיקף של כ-7 קילומטרים, מהווים נדבך משמעותי בשדרוג כביש 60 וצפויים להביא לשיפור בזרימת התנועה, להפחתת עומסים ולהגברת רמת הבטיחות לאורך הציר המחבר בין ירושלים, גוש עציון ואזור יהודה.

בהמשך השנה צפויה להיפתח גם תנועת המחלף באזור צומת השיירות, לרבות המעברים התת-קרקעיים, מהלך שישלים את השדרוג התחבורתי ויאפשר רציפות תנועה מלאה יותר.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "פתיחת המקטע החדש בכביש 60 היא בשורה חשובה לעשרות אלפי נהגים ותושבים המשתמשים בציר מדי יום. משרד התחבורה ממשיך להשקיע בתשתיות תחבורה מתקדמות שמחזקות את הבטיחות ומקצרות את זמני הנסיעה. זהו צעד נוסף במדיניות ברורה של חיבור הפריפריה למרכז והנגשת שירותים חיוניים לכל אזרחי ישראל. נמשיך לפעול בנחישות לפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות בכל רחבי הארץ".