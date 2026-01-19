קביעת מזוזה וברכת מציב גבול אלמנה ערוץ 7

טקס הנחת אבן פינה ליישוב החדש יציב במזרח גוש עציון נערך הבוקר (שני) בהשתתפות שרים, אישי ציבור, ראשי מועצות ונציגי תנועות ההתיישבות.

היישוב, שנקרא בעבר שדמה, שוכן בנקודה אסטרטגית סמוך לבית לחם, במיקום המחבר בין מזרח גוש עציון לירושלים.

במסגרת האירוע התקיימו גם קביעת מזוזה ונטיעת עץ, כסמל לעלייה לקרקע והקמת חיים אזרחיים ביישוב. מייד לאחר קביעת המזוזה, בירך שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברכת "מציב גבול אלמנה".

במקום פעל בעבר בסיס צה"ל שנסגר, והמהלך נועד לממש את החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני להסדרת יישובים חדשים ביהודה ושומרון.

סמוטריץ' אמר בטקס: ארדואן זה סינואר. "קטאר זה חמאס. אין שום הבדל. אדוני ראש הממשלה, זה או אנחנו או הם. או שליטה ישראלית מלאה, השמדת חמאס והמשך דיכוי הטרור לאורך זמן, עידוד הגירה של האויב החוצה והתיישבות ישראלית קבועה או חלילה הורדה לטמיון של מאמצי המלחמה ומחיריה והמתנה לסבב הבא".

הוא קרא: "הגיע העת לפרק את המפקדה בקריית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר שבו הם לא יסכנו את עתיד ילדינו".

"זו היתה העמדה הפשוטה והמתבקשת של רוב מוחץ של הישראלים בסמוך לטבח בראשיתה של המלחמה, ואני משוכנע שזו עדיין עמדתו של רוב הציבור בישראל, שהתפכח מאשליות והבין שהדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו, בעזרת השם, היא לקחת אחריות ולא לברוח ממנה", אמר.

לסיום התייחס לאפשרות של הקמת התיישבות יהודית בעזה ואמר: "אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".