תיעוד מבני ברק: מתפרעים הופכים ניידת משטרה צילום: דוברות המשטרה

בית משפט השלום בתל אביב הורה לשחרר למעצר בית של חמישה ימים שניים מהחשודים שנעצרו אתמול בהתפרעויות בבני ברק.

השופטת רוית פלג בר דיין קבעה כי נגד אחד החשודים קיים חשד סביר לתקיפת שוטר, אם כי לא ברף גבוה, ונגד חברו קיים חשד סביר לתקיפת שוטר ולהשתתפות בהתקהלות אסורה.

בהמשך שחרר בית המשפט לנוער בבת ים למעצר בית ארבעה חשודים נוספים שנעצרו באירועים. אמש שוחררו כ-20 עצורים נוספים, כך שבסך הכול שוחררו כל 26 החשודים שנעצרו במהלך ההפגנות.

עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, שייצגו חלק מהעצורים, מסרו, "לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה".

לטענתם, "החלק הארי של העצורים הם עוברי אורח שלא נטלו חלק באירועים ולא ביצעו כל עבירה. אנו רואים בחומרה את אופן ההתנהלות ונעמוד על זכויות מרשינו במלואן במסגרת ההליכים המשפטיים".

חילוץ החיילות דוד קשת

האירוע החל אתמול בשעות הצהריים, כאשר שתי מפקדות בחיל החינוך המשרתות בבסיס חוות השומר הגיעו לביקור בית אצל מלש"ב שאמור להתגייס בשבועות הקרובים. ההמון סבר כי מדובר בחיילות משטרה צבאית שהגיעו לחלק צווי גיוס.

במהלך האירוע התקבץ סביבן קהל שניסה להתקרב אליהן. כוחות משטרה שהוזעקו למקום חילצו את החיילות, ושלושה שוטרים נפצעו באירוע ונזקקו לטיפול רפואי.

לאחר החילוץ נמשכו ההתפרעויות, במהלכן הפכו מפגינים ניידת משטרה והציתו אופנוע משטרתי.

מהמשטרה נמסר כי במהלך האירועים הושלכו אבנים לעבר שוטרים, ובאופנוע שהוצת היו תפילין וסידור שנשרפו. מפכ"ל המשטרה הנחה לפעול באפס סובלנות ולאתר את המעורבים בהתפרעויות.