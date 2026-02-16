חילוץ החיילות דוד קשת

מפקד מרחב דן במשטרה, ניצב-משנה אלעד קליין, התייחס הבוקר (שני) למהומות שפרצו אתמול בבני ברק והפנה אצבע מאשימה לעבר צה"ל שלא עדכן מראש על פעילות החיילות בעיר.

לדבריו, אילו המשטרה הייתה מעודכנת מראש בדבר כניסת החיילות לעיר, ניתן היה להיערך בצורה רחבה יותר ולספק מענה מקיף מבעוד מועד.

בראיון לרשת ב' טען כי החיילות לא הגיעו לעיר לביקור אצל מלש"ב כפי שטען אתמול צה"ל, אלא הגיעו לצורך חלוקת פלאיירים למלש"בים בתיבות דואר.

קליין אמר: "החיילות נכנסו לבני ברק כדי לחלק פלאיירים למלש"בים. היה ראוי ונכון לעדכן את המשטרה למקרה שיהיה אירוע אלים".

דובר צה"ל, תא"ל אפי דופרין, הכחיש את הדברים וציין כי "הטענה לפיה המפקדות שהותקפו אתמול בבני ברק הגיעו בכדי לחלק פלאיירים לגיוס בעיר אינה נכונה. המפקדות הגיעו לביקור בית למלש"ב טרם גיוסו".

בהמשך הציגו במשטרה פלאייר שחולק, ובו נכתב, "מלש"ב יקר, לקראת הגיוס שלך לטירונות בחוות השומר הנה כמה דברים שחשוב שתדע", לצד פירוט דגשים לקראת הטירונות הצפויה להתחיל בחודש הבא.

מהפלאייר שצורף עולה שהחיילות הגיעו באופן ממוקד לבתיהם של חרדים שאינם עריקים, אלא כאלו שכבר עברו את ההליך ועומדים לקראת גיוס.

מאוחר יותר חידד ראש מערך הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם, והסביר כי "זה פלאייר שאולי לא חולק ברחובות במטרה לעודד גיוס, אלא הם הגיעו בעצם לכמה כתובות. ארבעה (מהמלש"בים) כנראה לא אותרו והשאירו להם את הפלאייר בכניסה לבית".