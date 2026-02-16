שופט בית המשפט העליון דוד מינץ קיבל את בקשת תנועת "המילואימניקים - דור הניצחון" והורה לקיים דיון בהרכב שופטים בסוגיית רישום מפלגתו של יועז הנדל תחת השם "המילואימניקים".

ההחלטה ניתנה לאחר מאבק משפטי שמובילים לוחמי וקציני מילואים מהתנועה, הטוענים כי רישום השם כמפלגה מהווה ניכוס ציני של צה"ל ושל שירות המילואים לצרכים פוליטיים.

מהתנועה נמסר: "שירות המילואים הוא קודש הקודשים של החברה הישראלית, במיוחד אחרי אירועי 7 באוקטובר. המילואימניקים הם לא מותג פוליטי ולא נכס של אף פוליטיקאי. השם הזה שייך לכולנו, מימין ומשמאל, ואסור לאפשר לאף מפלגה לצבוע את המדים שלנו בצבע פוליטי".

עוד הוסיפו: "אנחנו מברכים על החלטת העליון לדון בסוגיה העקרונית הזו שתקבע האם צה"ל יישאר מחוץ למגרש הפוליטי".

לפני מספר חודשים הגישו בתנועה בקשה לרשם המפלגות לפסול את שמה של מפלגת המילואימניקים מאחר ו"שמה של המפלגה מהווה חלק מתעמולת הבחירות עצמה ותכליתו להעביר מסר. השם שאושר למפלגה עושה שימוש פסול בצבא ההגנה לישראל".

עוד נכתב כי "שימוש זה פוגע בניטרליותו של צה"ל ומטעה את הציבור. זה נראה כאילו התאגדו חיילי המילואים תחת מפלגתו. אישור המפלגה בשם זה נוגד את תקנת הציבור בהיותו תעמולה אסורה".