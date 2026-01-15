הנדל בדיון ערוץ כנסת

עימות חריף פרץ היום (חמישי) בדיון של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס התעמת עם יועז הנדל, יו"ר מפלגת "המילואימניקים".

אזולאי פנה להנדל בשאלה: "אתה באמת רוצה להביא חיילים ולקדם גיוס אמיתי, או שאתה רוצה להביא קולות?". חבר הכנסת יעקב אשר הוסיף מהצד: "הוא בקמפיין פוליטי".

הנדל השיב בחריפות: "כשאנחנו עושים מאות ימי מילואים, אפשר לספר איזה סיפור שרוצים. אפשר לטעון שזה קמפיין פוליטי - אז בוא תעשה קמפיין פוליטי כזה בעצמך". הוא המשיך ופנה לח"כ אשר: "בוא תיכנס לפילבוקס (הצבאי), יש גם בגיל שלך כאלה שמתנדבים. צריך לקום ולעשות מעשה".

בהמשך דבריו, הנדל הציג את עמדתו העקרונית: "הלקח המרכזי שלי הוא שכדי להניע מהלך לא מגיעים עם פשרה. מוסד שיקבל כסף ותלמידיו ישתמטו - ימשיך לעודד השתמטות. זה מה שקורה היום. אם נוריד את התקציב בהתאם, הבלון יתפוצץ".

הנדל הוסיף: "האירוע הזה גדול על כולנו, והמלחמה הזאת גדולה על כולנו. אני כל יום קם בבוקר ומודה לאלוהים שאני לא בכנסת וזכיתי להיות במילואים, ושהצלחתי להילחם למען המולדת ולא לשבת כאן ולהתווכח".