התובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, הודיע כי לא תיפתח חקירת מצ"ח נגד הקצין עומר מיארה, בנה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בפרשה שבה נטען כי נטל אפוד מחברו לגדוד.

על פי דיווח בערוץ 14, ההחלטה התקבלה כשנה לאחר האירוע הנטען ובעקבות פניות חוזרות של עו"ד זהבה גור בדרישה לפתוח בחקירה פלילית.

במכתב רשמי ששלח ציין אל"מ לברטוב כי מאז המקרה חלפה שנה, לא הוגשה תלונה רשמית בעניין, וערך הרכוש המדובר אינו עולה על הרף שנקבע - עשר משכורות טוראי. עוד נכתב כי הקצין מיארה הודח משירות מילואים פעיל בגדוד.

עו"ד גור מתחה ביקורת על ההחלטה וטענה כי היה מקום להורות על פתיחת חקירה מיידית. לדבריה, ההחלטה משקפת יחס שונה כלפי חיילים מסוימים, והמאבק בנושא יימשך. "יש חיילים שיש להם חסינות ויחס אחר מאשר חיילים רגילים", מסרה.

עו"ד נתי רום ציין כי הוא מייצג חייל החשוד בגניבה בסכום נמוך יותר, שלדבריו נעצר והתיק בעניינו עדיין פתוח, אף שלא הוגשה תלונה. "​ממש בימים אלו אני מייצג חייל שחשוד בגניבה בערך של פחות מ-1500 ש"ח. למרות שגם נגדו לא הוגשה תלונה -בכלל לא ברור שלרכוש יש בעלים - הוא שהה במעצר והתיק נגדו עדיין פתוח".

לטענתו, מדובר באכיפה בררנית. "​מנגד, בפרשת 'גניבת האפוד', הפרקליטות הצבאית מחליטה לא לפתוח בחקירה כי ערך הציוד (ששווה הרבה יותר מהתיק של הלקוח שלי) 'לא עולה על הרף'. ​מתברר שיש חיילים, ויש חיילים עם חסינות. ככה נראית אכיפה בררנית בצה"ל".