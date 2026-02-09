חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת במתקפה חריפה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שהורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאשר את קידומה של רינת סבן.

בראיון לערוץ 7 טענה גוטליב כי מדובר בהחלטה משוללת סמכות המבוססת על מערכת יחסים פסולה בין הקצינה ליועצת המשפטית לממשלה.

לדברי גוטליב, השופט טעה כשניסה לכפות מינוי על השר, "השופט שכח עם מי יש לו עסק. יש לו עסק עם שר מושל אמיתי, מי שבא להיות שר ולא פיון של אף אחד".

לדבריה, השר בן גביר הבהיר שלא אישר את המינוי לאחר שהתברר כי ממליצי הקידום לא היו מודעים לדברים שנאמרו על סבן בשני פסקי דין של בג"ץ, וכן לעדותה במשפט נתניהו שבה אמרה פעמים רבות שאינה זוכרת - למרות תפקידה הבכיר בחקירה.

בהמשך, טענה כי השופט בחר לנהל משבר חוקתי מול שר: "כאשר הם נותנים הנחיה לפקידים אנחנו לא יכולים להורות להם לא לבצע, אבל כשנותנים הנחיה לשר, השר צריך להגיד לו עד כאן. אני לא מאשר את זה, מה תעשה לי?"

באשר לאפשרות שיינקטו צעדים משפטיים נגד השר, אמרה: "חוק החסינות קובע שחברי כנסת ובכללם גם שרים פטורים מאחריות פלילית ויש להם חסינות מכל פעולה משפטית, כלומר זה כולל צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט. לכן יש כאן מאבק על כבודו של הפרלמנט ולכן אני אומרת לשר בן גביר, אני מאחוריך כל עוד אתה אומר שלא תאשר מינוי לא ראוי. זו סמכות שלך ורק שלך".

כשנשאלה ישירות על רפ"ק רינת סבן, השיבה: "יש מערך יחסי שוחד וטובות הנאה. סבן מיוצגת בעתירה על ידי התנועה לאיכות השלטון, מיוצגת ללא תשלום, נושא שאנחנו דנים בו בכנסת ולא קיבלנו עליו הסברים. במהלך הדיונים התברר שיועמ"ש המשטרה, אלעזר כהנא, אישר זאת למרות שמדובר בטובת הנאה של הרבה מאוד כספים. זה דבר פסול מעיקרו מאוד".

היא הוסיפה ופירטה: "יחסי טובות ההנאה בין רינת סבן ליועמ"שית הם כאלה - רינת סבן היא חלק מצוות החקירה שאמור לחקור את פרשיית הפצ"רית-יועמ"שית. היא מספר 2 בצוות והיא שאמורה לזמן את היועמ"שית לחקירה, והיא חלק מהתדרוכים שלא נגע דבר במיארה, למרות שלא חקרו אותה ולא שאלו אותה דבר וחצי דבר. בתמורה היא מקבלת מהיועמ"שית כטובת הנאה את זה שאחרי שהיא ממונה לצוות החקירה בפרשת היועמ"שית-פצ"רית מקבלים מזכר פניה לבית המשפט המחוזי, לתוך התיק ובו נכתב שהיועמ"שית מחזקת את טענותיה של רינת סבן, והנה טובת ההנאה ההדדית. זו מחזקת את זו בתביעתה נגד המשטרה, וזו מחזירה לה".

לדבריה, היה נכון להעלות טענה זו כבר בתחילת ההליך: "אמרתי, על מי אתם מגנים ומול מי אתם מצופפים שורות. בעיניי זה העניין. יש כאן טענה של שמור לי ואשמור לך ויד רוחצת יד מהזן המחריד ביותר".

באשר לאמירת השר בן גביר על פנייה לבג"ץ, אמרה כי פנייה שכזו נצרכת, על אף שבזירה זו הוא צפוי לפגוש את מה שהיא מגדירה כ"אפרטהייד משפטי", שבו דין אחד לימין ודין אחד לשמאל. בזירה זו, היא סבורה, אם לא תעלה הטענה ליחסי שוחד בין היועמ"שית לרינת סבן ושיקולים זרים וזדוניים מעורבים באירוע, המהלך עצמו לא יצלח.