הקריאה של סמוטריץ' לבתי הדין הרבניים דוברות הכנסת

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בירך על אישור הצעת החוק להשבת סמכויות הבוררות לבתי הדין הרבניים בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

בדבריו בוועדה, בראשות ח"כ שמחה רוטמן, הדגיש השר כי המהלך מהווה תיקון היסטורי המאפשר לאזרחים לבחור מרצונם החופשי להתדיין על פי דין תורה.

הצעת החוק, שאושרה לקריאה שנייה ושלישית, נועדה להסדיר מחדש את סמכות בתי הדין הרבניים לדון בבוררות בדיני ממונות - סמכות שנשללה בעבר בעקבות פסיקת בג"ץ.

על פי המתווה שאושר, הליך הבוררות יתאפשר רק במקרים בהם קיימת הסכמה מפורשת וכתובה של כל הצדדים המעורבים בסכסוך האזרחי.

"לפני שמאמצים שיטות משפט גרמניות, בריטיות או הולנדיות וממציאים חוקים חדשים, צריך לכבד מערכת משפט ומסורת של אלפי שנים של עם ישראל", הצהיר השר סמוטריץ' במהלך הדיון.

הוא תקף את המתנגדים לחוק וטען כי מדובר בביטוי לליברליזם אמיתי: "בניגוד לליברלים שמנסים לכפות את דעתם ה'ליברלית' על כולם, הגיע הזמן לאפשר, למי שרוצה מבחירה חופשית, לקיים הליך בוררות על פי דין תורה בבית דין רבני. מי שמתנגד לזה - הדבר האחרון שהוא יכול להגיד על עצמו זה שהוא ליברלי".

הוא ביקש להודות ליו"ר הוועדה על הנחישות בקידום החקיקה: "אני מברך את חברי, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן, שהצליח להביא את החוק הזה ולקדם אותו אחרי שהתעכב בהליכי חקיקה כמעט שני עשורים".

השר חתם בקריאה נרגשת לדיינים לנצל את הפלטפורמה החדשה: "לעם ישראל יש עכשיו הזדמנות לטעום את דין התורה, קחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. במאור פנים, בשירות, זה יכול לעשות קידוש השם גדול ולקרב את עם ישראל לתורה".

החוק צפוי לעלות בקרוב להצבעה בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.