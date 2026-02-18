ממשל טראמפ מתקרב לעימות צבאי משמעותי במזרח התיכון, שייתכן וייצא לפועל כבר בזמן הקרוב, כך דווח היום (רביעי) ב"אקסיוס".

על פי הדיווח, הפעולה האמריקנית המתוכננת נגד איראן צפויה להיות רחבה וממושכת, במתכונת הדומה יותר למלחמה כוללת מאשר למבצע נקודתי.

מקורות המעורים בפרטים מציינים כי אם המהלך יצא לפועל, מדובר ככל הנראה במערכה משותפת של ארצות הברית וישראל.

הערכות הן כי מדובר בפעילות רחבה בהרבה ממבצע "עם כלביא", שבמסגרתו תקפה ישראל את מתקני הגרעין התת-קרקעיים של איראן ולאחריה הצטרפה גם ארצות הברית לתקיפות.

בדיווח נחשף כי הנשיא דונלד טראמפ שקל לתקוף את איראן כבר בתחילת חודש ינואר, על רקע הדיכוי האלים של המחאות במדינה.

לאחר שחלון ההזדמנויות הראשוני חלף, אימץ הממשל אסטרטגיה כפולה המשלבת ניסיונות לקידום שיחות גרעין לצד ריכוז כוח צבאי מאסיבי באזור המזרח התיכון.

עם זאת, גורמים אמריקניים המצוטטים בדיווח מעריכים כי הסיכוי לפריצת דרך במישור הדיפלומטי נמוך במיוחד.