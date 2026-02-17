סבב השיחות השני בין משלחות ארצות הברית ואיראן שנערך היום (שלישי) בז'נבה הסתיים בתחושות מעורבות. שני הצדדים הביעו נכונות להמשיך במגעים, אך הדגישו כי פערים מהותיים עדיין קיימים.

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי טהרן אינה מוכנה להכיר בכל הקווים האדומים שהציב הנשיא דונלד טראמפ.

לדבריו, המטרה האמריקנית נותרה ברורה - למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני וכי וושינגטון תפעל לשם כך באמצעים דיפלומטיים ואחרים.

מנגד, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ציין כי חלה התקדמות בשיחות וכי הושגו הבנות עקרוניות בין הצדדים. עם זאת, הוא הבהיר כי ישנם נושאים שנותרו במחלוקת, וכי איראן תגן על עצמה מפני כל איום.

גורם אמריקני אמר לסוכנות רויטרס כי איראן צפויה להעביר בתוך כשבועיים הצעות מפורטות במטרה לצמצם את הפערים. "התקדמות נעשתה, אבל יש הרבה פרטים לדון עליהם", אמר.

במקביל לשיחות הודיעה איראן על סגירה זמנית של חלקים ממצר הורמוז בשל תרגיל של משמרות המהפכה, מהלך שהוגדר כ"אמצעי זהירות".

בנוסף, המנהיג העליון עלי חמינאי הדגיש ברשת X כי תוכנית הגרעין האזרחית של ארצו נועדה לשימושים אזרחיים בלבד והגדיר אותה זכות לאומית.