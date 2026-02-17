הפרשן אהוד יערי התייחס הערב (שלישי) למתיחות מול איראן והעריך כי בטהרן מבקשים להימנע מהסלמה צבאית ישירה עם ישראל.

"אני אומר כמה דברים על דעת עצמי", פתח יערי את דבריו באולפן חדשות 12. "אחד - איראן, בשום פנים לא רוצה מלחמה. היא לא רוצה 400 מטוסים של חיל האוויר הישראלי תוקפים בגלים את איראן. אין לה חיל אוויר ומערכות הגנה מתקדמות".

בהתייחס לתרגיל הימי במיצרי הורמוז הוסיף, "הם עושים כזה תרגיל בכל משבר. הם לא ייסגרו את הורמוז, הם לא יכולים. הם לא ייצרו משבר נפט עולמי, ורק יקימו עליהם את מדינות המפרץ הערביות שעד עכשיו מגמגמות בנושא ההתנהלות של איראן".

לדבריו, איראן בוחנת את גבולות הגזרה במשא ומתן מול ארה"ב. "הם רוצים לבדוק מה המינימום שיכול לרצות את הנשיא האמריקאי טראמפ ואת שליחיו".

הוא הזכיר הצעות לעצירת ההעשרה לתקופה מוגבלת ואף אפשרות לקונסורציום אזורי להעשרת אורניום. "הם מדברים על כך שהם מוכנים לעצור את ההעשרה לכמה שנים. מדובר בהתחלה, כיוון שהם לא מעשירים עכשיו. הם מוכנים גם לדבר על קונסורציום אזורי של העשרת אורניום, בלי להתעקש כרגע על כך שיהיה על אדמת איראן".

עוד ציין כי איראן אפשרה לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשוב ולבחון את אתרי הגרעין, וכן הציעה לארה"ב שיתופי פעולה בתחומי האנרגיה והפיתוח.

"הם מציעים חבילה של פדיונות", אמר יערי על ההצעות של איראן. "הם מציעים לארה"ב להיכנס למשק האנרגיה של איראן, עתודות הנפט הגדולות ובמובן מסויים מבוזבזות של איראן".

לסיום העריך כי בתוך ההנהגה האיראנית מתגבש ציר מרכזי של בכירים לשעבר במשמרות המהפכה, לצד המשך התבטאויות תקיפות מצד חמינאי.

"אנחנו רואים התגבשות של ציר בטהרן, בתוך ההנהגה האיראנית, של שהיא לא עשויה מקשה אחת. הם מתחילים להוות את הציר המרכזי שסביבו מתנהלים הדברים, יו"ר הפרלמנט, עלי שמחאני מזכיר מועצת ההגנה, שניהם גנרלים לשעבר במשמרות המהפכה, שמתחילים להוות את הציר המרכזי שסביבו מתנהלים הדברים - גם אם חמינאי ממשיך להשתלח כמו שהשתלח גם היום".