ועדת החוץ והביטחון שמעה היום (רביעי) סקירה חסויה ממפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר. במסגרת הדיון השיב האלוף בהרחבה לשאלות חברי הכנסת.

הדיון התמקד במוכנות העורף לתרחישים מבצעיים רב-זירתיים ברקע המתיחות מול איראן, תוך הצגת לקחים ממלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא".

במהלך הסקירה הדגיש האלוף קלפר כי פיקוד העורף מהווה רכיב קריטי בחוסן הלאומי וביכולת המבצעית של ישראל להציל חיים. הוא פירט על הסנכרון עם רשות החירום הלאומית (רח"ל) והרשויות המקומיות, והבהיר כי צה"ל ערוך לכל תרחיש עתידי.

חלק מרכזי בדיון הוקדש לסוגיית המיגון. קלפר ציין כי מבצע "עם כלביא" הוכיח שמיגון מציל חיים, והציג תוכנית עקרונית שמטרתה להגיע ל-100% מיגון בתוך כעשור, בין היתר באמצעות הפחתת נטלים רגולטוריים.

סוגיה נוספת שעלתה היא נושא ההתרעות לאוכלוסייה. נציגי הפיקוד פירטו על פלטפורמות ההתרעה באמצעות מערך הצופרים, היישומון וכלי התקשורת המסורתיים, והדגישו כי נעשות התאמות למאפייני אוכלוסייה שונים ובמגוון שפות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, אמר, "אנחנו בימים מאתגרים. אין אחד שלא שואל כמה פעמים ביום מתי תהיה מערכה מול איראן. מבחינת האוכלוסייה והעורף כולם נערכים. במדינה כמו שלנו עורף הוא חזית וחזית היא עורף. מלחמות מנצחים גם בעורף".

יו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף, ח"כ מישל בוסקילה, הוסיף, "מוכנות העורף איננה מותרות, היא קו ההגנה של אזרחי ישראל. בתרחיש רב זירתי, החוסן האזרחי הוא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי. האחריות שלנו היא לוודא שהמערכות ערוכות, שההתרעות מדויקות, שהרשויות מתואמות, ושאזרחי ישראל יודעים שיש על מי לסמוך."