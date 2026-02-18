תושבים ביישוב עלי מביעים זעם ותסכול בעקבות החלטה רשמית לאפשר כניסת פועלים ערבים לפרויקט בנייה חדש בתחומי היישוב.

לטענת התושבים, בשנה שעברה הובטח להם כי האישור שניתן אז היה חד-פעמי, וכי בפרויקטים הבאים יועסקו עובדים זרים. "עכשיו פתאום זה עוד עשרות מחבלים בפוטנציה מטר מגני הילדים", טענו תושבים.

במחאה שפורסמה תחת הכותרת "בבנין עלי ננוחבה", כתבו תושבים, "כשכל המדינה עברה לעובדים זרים בעלי מכניסים עוד עשרות פועלים ערבים".

מוועד היישוב נמסר לערוץ 7, "הסמכות לאשר עבודה עם פועלים ערבים בעלי ת.ז ירוק הינה של צה"ל. וועד הישוב קיבל החלטה כי לא ימנע מקבלן העומד בדרישות הצבא עבודה עם פועלים ערבים".

עוד הוסיפו בוועד כי "הישוב עלי בתנופת בניה אדירה, זה הניצחון האמיתי. הכפלת הישוב עלי היא זו שתשנה כאן את המציאות. בתי הספר שאנו מתחילים לבנות זו ברכה אדירה לישוב, לאחר 41 שנה בהן ילדי הישוב לומדים במבנים רעועים".

בוועדה הוסיפו: "זו ההזדמנות להודות לראש המועצה, ישראל גנץ, על החלטה משותפת אמיצה לבניית בתי הספר תוך השקעת משאבים גדולים באופן חריג. אין דרך אחרת לבנות את בתי הספר ואנחנו לא מתכוונים לפספס את ההזדמנות".