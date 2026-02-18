הרב שרלו מתייחס לשירות המשותף ערוץ משב

ראש ישיבת "אורות שאול" הרב יובל שרלו, ראש תחום המרכז לאתיקה בצהר ומ"פ בשריון במיל', פרסם היום (רביעי) התייחסות לסערה הציבורית סביב שילוב נשים ביחידות הקרביות.

בסרטון שפורסם בערוץ 'משב' מבית רבני צהר ביקש הרב שרלו להרגיע את הרוחות אך גם לשרטט גבולות גזרה דתיים ברורים.

הרב שרלו פתח את דבריו ואמר: "הצבא ואני לא נמצאים משני צידי אותו מתרס. אני מבין היטב את הדילמה, את הרצון ואת ההתלבטות, ואני מצדיע לקציני צה"ל, לחייליו ולחיילות".

בהמשך התייחס לנשים השואפות לשרת בתפקידי לוחמה "אני מבין היטב את רצונן, את זכותן, ואת כל מה שקשור לשירות. כולנו צריכים להתלכד מסביב לצבא ולקבל החלטות, שגם אנחנו וגם הנשים יכולות לחיות איתן".

לצד האמפתיה, הבהיר הרב שרלו כי קיימת מציאות אחת שבה חיילים דתיים לא יוכלו להשתלב: שירות של גברים ונשים יחד באותו צוות אורגני: "בד בבד, בצוותים מעורבים, אנחנו לא יכולים לחיות. אין כזה דבר. זה מנוגד לכל אורח חיינו ולכל תפיסת עולמנו".

הוא דחה בתוקף את הטענות כאילו ההתנגדות נובעת מחולשה דתית או חוסר אמון בחיילים: "זה לא בגלל פחדים, ולא בגלל שאני לא סומך על תלמידיי - לא מכל הנימוקים המצחיקים האלה שנאמרים. זה פשוט דבר לא נכון שאנחנו לא יכולים לחיות איתו".

בסיום דבריו קרא הרב שרלו לחדול ממאבקי הכוח ולחפש פתרונות שישרתו את המטרה המבצעית מבלי לייצר כפייה דתית או מגדרית: "במקום להציב את המציאות הזאת של מתח ומאבק של צד אחד בשני, צריך למצוא פתרון שיהיה לטובת המשימה העיקרית של הצבא - להילחם בדרך הטובה ביותר. פתרון כזה הוא אפשרי, אבל לא בדרך של ניסיון לכפות או לייצר מצב שבו הצוותים מעורבים".