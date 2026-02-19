תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי דובר צה"ל כוחות הצבא ממשיכים בפעילות המבצעית לטיהור "מרחב הקו הצהוב" בצפון רצועת עזה. במסגרת המבצע, השמידו לוחמי החטיבה הצפונית בשיתוף יחידת יהל"ם תשתית תת-קרקעית משמעותית של ארגון הטרור חמאס במרחב בית חאנון. המבצע החטיבתי, שהחל לפני כשלושה שבועות, התמקד בהשמדת תשתיות טרור שנותרו מזרחית לסימוני הקו הצהוב. במהלך הפעילות איתרו הכוחות תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר. עוד באותו נושא: מנהרה של חמאס התגלתה לאחר קריסת קרקע

אין מנהרות שחוצות לשטח ישראל

נחשפה המנהרה שבה הוחזק הדר גולדין

קשר רציף בין מחבלי רפיח לבין הנהגת חמאס בתוך המנהרה נמצאו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס לשהייה ממושכת וכן מטעני חבלה ואמצעי לחימה נוספים. בצה"ל מדגישים כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול במרחב הקו הצהוב ובהתאם להסכם הפסקת האש, לטיהור המרחב מתשתיות טרור ולהגנת אזרחי מדינת ישראל". השמדת המנהרה בבית חאנון דובר צה"ל

