יהודים נכנסו ל-5 מבנים חדשים בחברון

עמותת "הרחיבי מקום אהלך", העוסקת בגאולת בתים בחברון, הכריזה הערב (חמישי) על הקמת שכונה יהודית חדשה - "שכונת הגבורה".

הכניסה למבנים, שנרכשו כחוק מערבים לפני תקופה, בוצעה במקביל אל תוך חמישה בניינים אסטרטגיים בשכונת ג'אליס, וזאת כתגובה לירי שבוצע אמש מבתים פלסטיניים בשכונה לעבר שכונת גל היהודית.

השכונה החדשה נקראת על שמם של שבעה לוחמים, גיבורי חברון וקרית ארבע, שנפלו בקרבות: סמ"ר יהודה דרור יהלם, אליקים שלמה ליבמן, רס"ל אלקנה יהודה ספז, סרן אורי מרדכי שני, סגן יוחאי דוכן, רס"ם ישי נתנאל גרינבאום וסמ"ר עמיחי יעקב ונינו הי"ד.

בעמותת "הרחיבי" מבהירים כי הבתים יאוכלסו על ידי משפחות שכולות: "המלחמה על הארץ לא נגמרת בשדה הקרב, היא ממשיכה כאן, בסמטאות, במימוש הירושה שניתנה לנו מהאבות והאימהות שלנו".

עוד הוסיפו בעמותה כי "המלחמה על ארץ ישראל היא אחת. הלוחמים מסרו נפשם על ירושת הארץ, ואנחנו כאן כדי לממש אותה בפועל".

נציגי ההתיישבות מציינים כי הכניסה למבנים מסמנת שינוי בגישת הדרג המדיני. "הימים של מדיניות הבלימה והשרים הלעומתיים נגמרו, כיום יש לנו סיוע ממשי מהממשלה בהובלתם של ראש הממשלה נתניהו ושל השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כץ. אנחנו לא מחכים יותר לאישור להיות בעלי הבית בארצנו. אנחנו פשוט חוזרים לנחלת אבותינו בגאון. הכניסה למבנים היא הצהרה של התיישבות מעשית חזרנו הביתה בזקיפות קומה".

יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד שנפל בשבעה באוקטובר בכיסופים, השתתף בכניסה לבתים ובירך בהתרגשות ברכת "שהחיינו".

הוא אמר: "זכינו לגדל ולחנך כאן את הבנים שלנו בצילם של האבות הקדושים, ועל פי מורשתו של אברהם אבינו עליו השלום הבנים שלנו יצאו לקרב, להגן על האומה ולגאול אותה מהאויב המר. ואנחנו בהתרגשות גדולה אנחנו מקיימים היום את צוואתם ומצטרפים לעמותת הרחיבי בכניסה לבתים ולשכונה שהיא גאולה גדולה לאזור ולעם ישראל כולו בארץ ובתפוצות".

בעמותה מדגישים כי מדובר ב"יריית פתיחה" בלבד וכי היעד הוא הרחבה משמעותית של היישוב היהודי בחברון: "אנחנו קטר שלא עוצר. 'שכונת הגבורה' היא הסכר שנפרץ בדרך להרחבה משמעותית של היישוב היהודי בחברון. היעד ברור: חברון יהודית, חזקה ומתרחבת. יכול נוכל לה".