הפרשן הפוליטי עמית סגל חושף הערב (חמישי) בטורו ב"ישראל היום" פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של הקמת הממשלה הקודמת.

לפי הפרסום, השיחה שקיבל יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, ובה הופעל עליו לחץ להקים ממשלה עם בנימין נתניהו ולא עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, הגיעה מבכיר בארגון הטרור חמאס.

"הטלפון היה מקטאר, אבל לא מקטארי. על הקו היה בכיר חמאס", כתב סגל. לדבריו, בארגון הטרור העריכו כי נתניהו ימשיך במדיניות של רגיעה והבנות שקטות, "ואילו דווקא ממשלה חדשה תיגרר למבצע ברצועה".

החשיפה מגיעה בעקבות דברים שאמר עבאס השבוע בריאיון לחדשות 12, שם הודה כי, "אנשים מכאן שיש להם קשר עם חו"ל עודדו אותי להמשיך ולנסות להקים ממשלה עם נתניהו ולא עם הצד השני".

בנט הגיב: "עמית סגל חשף עכשיו שארגון הטרור חמאס, שרצח ואנס את בנינו ובנותינו, פעל כדי שנתניהו יהיה ראש הממשלה".

הוא הוסיף כי "נתניהו חייב להתייצב עוד הערב מול עם ישראל, ולתת תשובות: למה חמאס כל כך רצה שדווקא הוא יהיה ראש ממשלה ולא בנט? נתניהו חייב להסתכל בעיניים לכל משפחות נרצחי השבעה באוקטובר, החטופים והפצועים, ולהסביר להם למה ארגון הטרור שטבח בנו רצה שהוא יהיה ראש הממשלה? החשיפה של עמית סגל מוכיחה דבר אחד ברור: נתניהו טוב לחמאס".