ראשי המפלגות הערביות חתמו הערב (חמישי) באירוע בסכנין על מסמך התחייבות לפעול להקמתה מחדש של הרשימה הערבית המשותפת לקראת הבחירות הבאות. עם זאת, טרם הושג הסכם סופי להקמת הרשימה בפועל.

על המסמך חתמו יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר חד"ש איימן עודה, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, ויו"ר רע"ם מנסור עבאס - ארבעת ראשי המפלגות שהרכיבו בעבר את הרשימה המשותפת.

הרשימה הערבית המשותפת הוקמה בשנת 2015 וכללה את חד"ש, תע"ל, רע"ם ובל"ד. בשיאה, בבחירות 2020, זכתה ב-15 מנדטים - הישג שיא עבור ייצוג מפלגות ערביות בכנסת.

בשנת 2021 עזבה רע"ם את הרשימה ורצה בנפרד. לאחר מכן הצטרפה לממשלת בנט-לפיד. בבחירות 2022 התפצלה הרשימה לחלוטין, כשגם בל"ד רצה לבדה - אך לא עברה את אחוז החסימה.

בכנסת הנוכחית מונה הייצוג הערבי תשעה ח"כים: חמישה לחד"ש-תע"ל וארבעה לרע"ם.