שני סקרים שפורסמו הערב (חמישי) מציגים תמונות שונות של המפה הפוליטית בישראל, עם פערים משמעותיים בחלוקת המנדטים ובמאזן הגושים.

על פי סקר של ערוץ 14, הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה בישראל עם 34 מנדטים. הרשימה המשותפת מקבלת 13 מנדטים, ומפלגתו של נפתלי בנט עולה ל-11 מנדטים.

ש"ס זוכה ל-10 מנדטים, ואחריה יהדות התורה, הדמוקרטים ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עם 9 מנדטים כל אחת.

ישראל ביתנו ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, יש עתיד עם 5 מנדטים והציונות הדתית עם 4. כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 2.1% בלבד. על פי הסקר, לגוש הימין רוב של 65.

מנגד, סקר חדשות 12 מציג תמונה שונה. הליכוד מקבלת 27 מנדטים, ואילו מפלגת "בנט 2026" בראשות נפתלי בנט עם 21 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 11 מנדטים, ו"ישר" בראשות גדי איזנקוט עם 10.

בהמשך הרשימה: ש"ס, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים כל אחת, יש עתיד ויהדות התורה עם 7 מנדטים כל אחת, ורע"ם וחד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן, הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד.

לפי מפת הגושים בסקר חדשות 12, מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 מנדטים, מתוכם 10 למפלגות הערביות, בעוד מפלגות הקואליציה עומדות על 52 מנדטים.