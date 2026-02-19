עיריית אריאל פרסמה הערב (חמישי) הבהרה בעקבות אירוע שהתרחש במהלך ביקורת ביטחונית שגרתית באתרי בנייה בעיר. במהלך הביקורת התגלה כי פועל פלסטיני נעדר ממצבת הפועלים בשכונת אבני חן.

לאחר תחקיר מהיר והגעת כוחות הביטחון למקום, אותר הפועל בביתו של חבר מועצת העיר.

על פי הודעת העירייה, הפועל שהה במקום ללא אישור לעבוד בבית וללא אבטחה צמודה, בניגוד להנחיות צה"ל, ועסק בעבודות משק בית.

קצין ההגמ"ר החטיבתי הורה לשלול את אישור הכניסה של הפועל לעיר לצמיתות. בתחקיר שנערך התברר כי המקרה חזר על עצמו מספר פעמים בימי חמישי בבית המשפחה.

בעירייה ציינו כי מדובר באירוע חמור, שכן ההנחיות מבהירות כי לפועל אסור לעזוב את אתר הבנייה אליו הוא משויך, וכי עליו להיות מלווה באבטחה חמושה צמודה.

עוד הדגישו כי חומרת האירוע מתעצמת נוכח העובדה שמדובר בחבר מועצת עיר.

בעיריית אריאל הבהירו כי יינקטו צעדים מחמירים בנושא, וקראו לציבור להישמע להנחיות צה"ל וכוחות הביטחון. "לא נתפשר על ביטחון תושבינו וננהג ביד קשה כנגד כל הפרה שמסכנת חיים", נמסר.