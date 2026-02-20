היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה אתמול את מסקנות דיון המעקב ה-13 שעסק ביישום פסק הדין של בג"ץ בנושא גיוס בני ישיבות, ובמסגרתו מתחה ביקורת חריפה על אופן האכיפה.

במסמך נכתב כי המשטרה הצבאית אינה יכולה כיום לבצע פעילות יזומה בסביבה אזרחית כלפי משתמטים חרדים. "מציאות זו אינה מתיישבת עם חובת כלל גופי המדינה לאכוף את החוק - ומשמעותה פגיעה ממשית באכיפה האפקטיבית של חובת הגיוס", ציינה היועמ"שית.

נכון ל-14 בפברואר 2026, ישנם 65,675 משתמטים. המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, ציין כי שלושה חודשים לאחר מתן פסק הדין טרם חלה התקדמות בגיבוש מדיניות ממשלתית, וכי אף אחד מהשרים לא העביר התייחסות מקצועית לצעדי אכיפה אפשריים.

עוד פורט במסמך כי המדינה בוחנת שורת סנקציות כלכליות ואזרחיות, ובהן שלילת הנחה בארנונה, הטבות בתחבורה ציבורית, סיוע בשכר דירה וסבסוד ברכישת דירות.

בדיון עלה כי במקרים רבים שחררה המשטרה עריקים ומשתמטים שעוכבו במפגש אקראי, מבלי להמתין להעברת הטיפול לצבא, בשל חשש להפרות סדר נרחבות.

נציגי המשטרה מסרו כי הם נכונים לסייע, אך ציינו כי עומס המשימות, ובהן ההיערכות לרמדאן, מגביל את יכולתם לסייע לפעילות יזומה של המשטרה הצבאית.