משפחות לוחמי שריון יחד עם פעילות מארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" מבית ארגון חותם, קיימו הבוקר (שישי) מחאה במהלך טקס סיום מסע הכומתה של חיל השריון בלטרון.

המוחות הניפו שלטים בהם נכתב, בין היתר: "קדושה, מקצועיות, ניצחון! פמיניזם קיצוני לא בטנקים" ו-"שריון - לא פרוגרס!", וקראו לעצור את שילוב הנשים בחיל. לטענתם, מדובר במהלך הפוגע בערכי צה"ל ובכשירות המבצעית.

לטענת המארגנים, במהלך המחאה הופעלה אלימות כלפי חלק מהמשתתפים, ואחד המוחים עוכב על ידי המשטרה הצבאית. לדבריהם, מכשיר הטלפון שלו הוחרם והעיכוב בוצע שלא כחוק.

כלילה רחל כלפון, אשת לוחם שריון שבעלה קיבל היום כומתה והובילה את המחאה, אמרה כי היא ומשפחות נוספות הגיעו לטקס מתוך גאווה בשירות הצבאי ובשליחות הביטחונית, "בעלי השאיר אישה ותינוקת בבית ויצא לתת יד במלחמת המצווה, כולנו מאחוריו".

עם זאת, לדבריה, "לא יתכן שיפגעו בערכים של העם היהודי, בקדושת המחנה, בערך הניצחון וברעות שבטנק. מי שביטחון ישראל חשוב לו חייב לעצור את הכנסת האג'נדות הזרות לצה"ל. לא יתכן שבמדינת היהודים יכפו על הרמטכ"ל וצה"ל, הכנסת נשים ללוחמה תוך פגיעה במטרות צה"ל ובקדושתו".

היא קראה לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולרבנות הצבאית לעצור את "הפגיעה בלוחמים, את הפגיעה בצה"ל ואת הכפייה".

מארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" נמסר כי "כולנו נשות לוחמים גאות, הבעלים שלנו עשו ועושים מאות ימי מילואים. הפיילוטים לשילוב לוחמות בכוח המתמרן נכשלו, שיריון זה לא קייטנה, הדרת לוחמים שומרי מצוות לא תביא לנצחון. אסור לתת לארגונים פרוגריסבים לפגוע בצה"ל ובלוחמים".