התקיפה בלב איראן דובר צה״ל

צה"ל ממשיך להעמיק את התקיפות בלב איראן. במהלך הלילה תקף חיל האוויר שורת מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן, בהכוונת אגף המודיעין.

במסגרת גל התקיפות הותקפו תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של המשטר, ובהן אתר תת קרקעי ששימש לאחסון טילים בליסטיים וכן אתרי אחסון של טילים שנועדו לפגיעה בכלי טיס.

בנוסף הותקפו מספר אתרי שיגור שהוגדרו בצה"ל כאיום ממשי על מדינת ישראל ועל פעילות חיל האוויר.

במהלך אחת התקיפות זיהה מטוס קרב של חיל האוויר מספר חיילים מהמשטר האיראני כשהם מפעילים משגר טעון בטילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס.

בצה"ל מסרו כי לאחר הזיהוי בוצעה סגירת מעגל מהירה, ובתקיפה הושמד המשגר יחד עם החיילים שהפעילו אותו, ובכך סוכל ניסיון שיגור לעבר כלי טיס של חיל האוויר.

לדברי צה"ל, התקיפות הן חלק מהמאמץ המתמשך לפגוע ביכולות הירי וההגנה של המשטר האיראני מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", במטרה לצמצם ככל האפשר את היקף הירי לעבר שטח ישראל ולהעמיק את העליונות האווירית של חיל האוויר ברחבי איראן.