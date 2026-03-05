3 פעמים שוגרו טילים מאיראן ואזעקות נשמעו מהמרכז ועד לעמקים, לצד כטב"מים ורקטות מלבנון, לגליל ולגולן. בנס לא היו נפגעים.

דובר מד"א עדכן כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים כתוצאה מהשיגורים בכל הגזרות.

אזעקות הופעלו לכל אורך גבול לבנון כתוצאה מירי רקטות, בגליל ובגולן, ומיד לאחר מכן זוהו שיגורים גם למרכז הארץ, לשרון, לבקעה, לעמקים וליהודה ושומרון. שיגור אחד נפל בשטח פתוח, ללא נפגעים.

השיגורים הלילה היו בודדים עד כדי טיל אחד בלבד בכל אזעקה, אך ההתרעה הופעלה בשורה ארוכה של יישובים לאור החשש משברי יירוט שעשויים להתפרס על פני שטח נרחב.

בצבא מזכירים כי במקרים של ירי מלבנון אין התרעה מקדימה, וזמן הכניסה למרחבים המוגנים משתנה בהתאם למרחק מהגבול.

גורם מערבי אמר היום (רביעי) לוול סטריט ג'ורנל כי מספר שיגורי הטילים הבליסטיים של איראן נמצא בירידה, והיא תוכל לשמור על קצב השיגורים הנוכחי רק למשך כמה ימים נוספים. עם זאת, הוא ציין כי ייתכן שקצב השיגורים נמצא בירידה משום שאיראן שומרת מלאים כדי לשמור על יכולות לפרק זמן ממושך יותר.

פיקוד העורף הודיע אמש כי החל מהשעה 12:00 תתעדכנה הנחיות ההתגוננות וכי כלל אזורי הארץ יעברו ממדרג מדיניות מחמירה למדרג מדיניות מצומצמת.

במסגרת השינויים, ניתן יהיה לקיים התקהלויות בנות עד 50 אנשים בתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה יוכלו לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. עם זאת, לא יתקיימו לימודים.

בתוך כך הפנטגון פרסם הלילה את שמותיהם של שני החיילים הנוספים שנהרגו מפגיעת כטב"ם בכווית - מייג'ור ג'פרי אובריין בן ה-45, ורוברט מרזן בן ה-54. השניים שירתו ביחידת מילואים של הצבא.

מלבדם נהרגו בתקרית ניקול אמור, 39, ממינסוטה; קודי קורק, 35, מפלורידה; נואה טייטג'נס, 42, מנברסקה; ודקלן קואדי, 20, מאיווה.

החיילים עבדו בלוגיסטיקה ודאגו לאספקת מזון וציוד לחיילים בבסיס האמריקני הגדול בכוויית, שספג פגיעת כטב"ם ישירה ביום ראשון.