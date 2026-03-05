מטוסים איראניים היו במרחק דקות מתקיפת בסיס אמריקני מרכזי במזרח התיכון בתחילת השבוע. כך דווח הלילה (חמישי) ברשת CNN, בהתבסס על שני מקורות המעורים בפרטים. על פי הדיווח, מטוסי קרב של קטאר הפילו את המפציצים בטרם הגיעו ליעדיהם.

לפי המקורות, שני מפציצים איראניים מסוג Su-24 שוגרו לעבר בסיס חיל האוויר אל-עודייד שבקטאר, שבו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, וכן לעבר ראס-לאפאן - מתקן גז טבעי קטארי. אחד המקורות אמר כי המטוסים היו "במרחק שתי דקות" בלבד מהמטרות. מקור נוסף מסר ל-CNN כי על המטוסים זוהו פצצות מונחות.

על פי הדיווח, הרשויות בקטאר ניסו ליצור קשר עם המטוסים באמצעות תדר רדיו, אולם לאחר שלא התקבלה תגובה הם סווגו כ"עוינים". מטוס קרב קטארי מסוג F-15 נכנס לקרב אווירי עם המפציצים האיראניים, שבסיומו הופלו למים הטריטוריאליים של האמירות.

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני, שוחח אתמול עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, והתייחס לאירוע. לדבריו, התקרית הייתה "הסלמה" המעידה כי לאיראן "אין רצון אמיתי" להרגיע את הסכסוך או לפעול לפתרונו.

אל ת'אני הוסיף, "במקום זאת, איראן מבקשת לפגוע בשכנותיה ולגרור אותן למלחמה שאינה שלהן".