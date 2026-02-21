פעילי ימין, ביניהם מרדכי דוד, הגיעו הערב (מוצאי שבת) למחאה מול ביתה של העיתונאית ומגישת ערוץ 13 לוסי אהריש ברחוב שתולים בתל אביב.

על פי המשטרה, דוד ואדם נוסף נכנסו לתוך מבנה המגורים עצמו תוך שהם משתמשים באמצעי כריזה, מה שהוביל לעיכובם בגין הסגת גבול והפרת הסדר הציבורי.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מאפשרת חופש מחאה וביטוי לכל אזרח, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי, חסימת צירי תנועה ופגיעה במרקם החיים התקין של תושבי העיר".

מונולוג של אהריש בשידור לפני כשבועיים עורר סערה ברשתות החברתיות. במהלך שידור אמרה: "הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. בבחירות הקרובות, הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי אינשאללה, כדי לממש את זכותם הדמוקרטית במדינה היהודית הדמוקרטית".

בהמשך התייחסה גם להפגנות המתוכננות נגד האלימות והיעדר המשילות: "עד אז, בשבת הם יצאו לממש עוד זכות דמוקרטית ויפגינו נגד האלימות והעדר המשילות".

טל מאיר מערוץ 14 הגיבה לה "היהודים אזרחי המדינה הזו, ישעטו בבחירות הקרובות לקלפיות כדי לוודא שתומכי הטרור, בהם את תומכת לכאורה, לא יגיעו לממשלה. את יודעת למה? כי אנחנו רוצים להישאר בחיים. אינשאללה, גברת לוסי".