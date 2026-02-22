בטקס חגיגי שנערך בעיר הולנדייל ביץ' שבפלורידה, הוסר הלוט מעל השלט החדש של "דרך שדרות". האירוע התקיים במסגרת הקשר בין הערים התאומות הולנדייל ביץ' ושדרות.

את הטקס אירחה ראש העיר ג'וי קופר, במעמד ראש עיריית שדרות אלון דוידי, סגנית ראש העיר חוה נחשונוב, נציגי הקהילה היהודית ותושבים.

ראש העיר קופר אמרה, "הקדשת הרחוב מהווה סמל להבטחתנו לעמוד לצד שדרות, היום, מחר ותמיד. זהו ביטוי לערכים המשותפים שלנו, למחויבותנו להנצחת זכרם של הנפגעים, ולתקווה שהסיפור של שדרות ימשיך להישמע ברחבי העולם".

דוידי אמר: "כשעיר בפלורידה בוחרת לכבד את שמה של שדרות על דרך מרכזית, זהו מסר של שותפות אמיתית. הידידות עם הולנדייל ביץ' מחזקת את תושבינו וממחישה שהקשר בינינו חוצה יבשות ומבוסס על ערכים עמוקים של סולידריות ואמונה משותפת בעתיד".

חשיפת שמו החדש של הרחוב מצטרפת לשורת יוזמות משותפות לערים במסגרת היותן 'ערים תאומות'.